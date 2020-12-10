Саудовская Аравия одобрила вакцину от COVID-19 двух компаний

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) одобрило регистрацию и использование вакцины от нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"После тщательного обсуждения вопроса во всех его технических и научных аспектах принято решение разрешить регистрацию вакцины (компаний Pfizer и BioNTech) и ее использование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки поставки препарата в королевство и начала вакцинации будут объявлены позднее.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.