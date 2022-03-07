О нас
Аудио новости

Саудовская Аравия объявила о создании крупнейшего завода по производству боеприпасов

Саудовская Аравия объявила о создании крупнейшего завода по производству боеприпасов Исполнительный директор Саудовской военно-промышленной компании (SAMI) Валид Абу Халед заявил, что Саудовской Аравии планирует запустить производство собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для военных целей и создать крупный завод по произво
Другие страны
7 марта 2022 г. 02:27
Саудовская Аравия объявила о создании крупнейшего завода по производству боеприпасов

Исполнительный директор Саудовской военно-промышленной компании (SAMI) Валид Абу Халед заявил, что Саудовской Аравии планирует запустить производство собственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для военных целей и создать крупный завод по производству боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Ихбария", заявление было сделано на полях Международной выставки оборонной промышленности в Эр-Рияде.

Сообщается, что БПЛА будет на 100% производства Королевства. Но при этом в изготовлении помогут зарубежные предприятия. Вместе с тем Саудовская Аравия займется созданием "одного из крупнейших в мире заводов по производству боеприпасов", уточнил Валид Абу Халед. Власти королевства планируют к 2030 году направлять более 50% всех военных расходов саудовским профильным компаниям.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi