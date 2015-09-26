Саудовская Аравия обвинила иранских паломников в давке в долине Мина

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Иранские источники сообщили выходящей в Лондоне газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что паломники из Ирана несут большую долю ответственности за давку в долине Мина, жертвами которой, по официальным данным, стали 717 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, иранский представитель сообщил газете, что группа паломников из Исламской Республики в составе 300 человек не выполняла инструкций саудовских властей и в какой-то момент пошла против общего движения, столкнувшись с другими паломниками. В итоге возникла давка.

Эта публикация стала своеобразным ответом на заявление иранского лидера аятоллы Али Хаменеи, который сказал 25 сентября, что Саудовская Аравия обязана взять на себя ответственность за трагедию в долине Мина. Помимо этого, ливанская газета "Ад-Дияр" заявляла, что причиной давки стало появление автомобильного эскорта вице-кронпринца Мухаммада бин Салмана. Из-за свиты принца власти изменили направление движения паломников, и это привело к трагедии, утверждает "Ад-Дияр". Но саудовские официальные представители опровергли это сообщение.

Накануне саудовский король Салман приказал как можно скорее провести расследование обстоятельств происшествия, а также распорядился пересмотреть планы проведения хаджа.

Давка началась в палаточном городке, расположенном в долине Мина, находящейся рядом с Меккой. Накануне церемонии здесь собралось более двух миллионов паломников. Среди жертв есть граждане Пакистана, Ирана и Индии. Многие из жертв трагедии задохнулись из-за тесноты при температуре воздуха, достигающей 41 градуса в тени.