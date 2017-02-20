Саудовская Аравия обвинила Иран в поддержке терроризма

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр обвинил Иран в организации незаконных поставок противникам правительства в Йемене и финансовой поддержке международного терроризма, передает Report.

«Мы сталкиваемся здесь с государственной поддержкой терроризма»,— подчеркнул дипломат, указав, что «Иран — это единственная страна региона, где ИГИЛ не совершало терактов. Вопрос — почему?».

Господин аль-Джубейр также призвал Тегеран «изменить свое поведение и принципы», указав, что иначе «с такой страной будет очень трудно работать».

«Мы не можем игнорировать тот факт, что их конституция призывает к экспорту революции»,— заявил саудовский дипломат, добавив, что Иран «не разделяет принцип невмешательства в дела других государств» и отказывается от соблюдения норм международного права.