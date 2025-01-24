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Саудовская Аравия обсуждает с США и ЕС необходимость снятия санкций с Сирии

Саудовская Аравия обсуждает с США и ЕС необходимость снятия санкций с Сирии Саудовская Аравия ведет переговоры с Соединенными Штатами и Евросоюзом относительно необходимости отмены санкций, введенных в отношении Сирии.
Другие страны
24 января 2025 г. 20:25
Саудовская Аравия обсуждает с США и ЕС необходимость снятия санкций с Сирии

Саудовская Аравия ведет переговоры с Соединенными Штатами и Евросоюзом относительно необходимости отмены санкций, введенных в отношении Сирии.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Королевство ведет активный диалог со всеми соответствующими сторонами, включая Соединенные Штаты и Евросоюз, относительно снятия санкций с Сирии и видит позитивные сигналы. <...> Новая сирийская администрация только-только начала работу, поэтому с ней требуется диалог", - сказал министр на пресс-конференции в Дамаске.

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