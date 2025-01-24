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Саудовская Аравия обсуждает с лауреатом премий Oscar и Grammy создание новой версии гимна

Саудовская Аравия обсуждает с лауреатом премий Oscar и Grammy создание новой версии гимна Саудовская Аравия ведет переговоры с немецким композитором, лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Grammy" Хансом Циммером о создании новой музыкальной версии национального гимна.
Другие страны
24 января 2025 г. 13:13
Саудовская Аравия обсуждает с лауреатом премий Oscar и Grammy создание новой версии гимна

Саудовская Аравия ведет переговоры с немецким композитором, лауреатом премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Grammy" Хансом Циммером о создании новой музыкальной версии национального гимна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель Главного управления по развлечениям Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Глава управления опубликовал в соцсети "X" фотографию с композитором, назвав его "одним из величайших музыкантов нашего времени".

"Мы много обсуждали будущие проекты, которые, я надеюсь, скоро увидят свет. Среди них - создание новой музыкальной редакции саудовского национального гимна, в которой будут использованы разные инструменты", - написал он.

Турки Аль аш-Шейх также сообщил, что управление по развлечениям рассчитывает привлечь Циммера к созданию оригинального музыкального произведения под названием "Аравия", вдохновленного культурным наследием королевства. Кроме того, по словам главы управления, композитор может принять участие в создании саундтрека к предстоящему саудовскому фильму "Битва за Ярмук".

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