Саудовская Аравия объявила о заморозке торговых транзакций с Канадой

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ МИД Саудовской Аравии объявил о замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой и оставил за собой право предпринимать дальнейшие действия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

МИД страны отзывает посла в Оттаве для проведения консультаций и дает 24 часа послу Канады в Эр-Рияде, чтобы покинуть страну, рассматривая его в качестве персоны нон-грата.