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    Саудовская Аравия объявила о заморозке торговых транзакций с Канадой

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ МИД Саудовской Аравии объявил о замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой и оставил за собой право предпринимать дальнейшие действия. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

    МИД страны отзывает посла в Оттаве для проведения консультаций и дает 24 часа послу Канады в Эр-Рияде, чтобы покинуть страну, рассматривая его в качестве персоны нон-грата.

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