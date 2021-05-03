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Саудовская Аравия не будет пускать паломников без страховки от коронавируса

Саудовская Аравия не будет пускать паломников без страховки от коронавируса Мусульманские паломники смогут принять участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине только при наличии медицинской страховки от коронавируса.
Другие страны
3 мая 2021 г. 20:52
Саудовская Аравия не будет пускать паломников без страховки от коронавируса

Мусульманские паломники смогут принять участие в хадже к святым местам в Мекке и Медине только при наличии медицинской страховки от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняли власти Саудовской Аравии.

Медицинская страховка должна покрывать лечение от коронавируса, прохождение карантина, если человек заболел, а также его транспортировку на родину в случае чрезвычайной ситуации.

В воскресенье было объявлено, что Саудовская Аравия открывает границы и снимает ограничения на путешествия своих подданных в другие страны с 17 мая. Ограничения были введены 21 декабря.

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