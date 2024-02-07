Саудовская Аравия назвала условием нормализации отношений с Израилем вывод войск из Газы

Саудовская Аравия пойдет на нормализацию дипломатических отношений с Израилем только при условии признания государства Палестина и вывода израильских войск из сектора Газа.

Саудовская Аравия пойдет на нормализацию дипломатических отношений с Израилем только при условии признания государства Палестина и вывода израильских войск из сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в X (ранее Twitter) заявлении МИД королевства.

"Королевство обсудило с администрацией США свою твердую позицию, что дипломатических отношений с Израилем не будет без признания независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, а также без окончания агрессии Израиля в секторе Газа и вывода всех оккупационных израильских сил из сектора Газа", - сказано в документе.

Израильская сторона при посредничестве США подписала в сентябре 2020 года в Вашингтоне документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До этого у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.