Саудовская Аравия назначит нового посла в Ираке

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия назначит в ближайшее время нового посла королевства в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракского МИД.

Ранее в этот же день в Багдад с необъявленным визитом прибыл министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который провел переговоры с премьер-министром Хейдаром аль-Абади. Эта поездка саудовского дипломата столь высокого ранга стала первой с 2003 года, когда в результате интервенции в Ирак международной коалиции во главе с США и Великобританией был низложен режим Саддама Хусейна.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии сообщил нам о назначении королевством нового посла в Багдаде", - говорится в коммюнике МИД Ирака.

В августе прошлого года власти в Багдаде потребовали от Эр-Рияда найти замену главе дипмиссии Тамеру ас-Сабхану, назвав тогда его присутствие в столице "препятствием для развития двусторонних отношений". Саудовское диппредставительство возобновило работу 1 января 2016 года после того, как было закрыто в 1990 году вслед за иракской агрессией против Кувейта.