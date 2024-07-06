Саудовская Аравия намерена развивать связи с Ираном после избрания Пезешкиана

Саудовская Аравия заинтересована в развитии и углублении отношений с Ираном.

Саудовская Аравия заинтересована в развитии и углублении отношений с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в телеграмме, адресованной избранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил надежду на "дальнейшее развитие отношений между двумя братскими странами и народами, а также продолжение координации и консультаций в целях укрепления безопасности как в мире, так и в регионе".

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в свою очередь, отметил, что Саудовская Аравия стремится "развивать и углублять отношения, которые служат общим интересам двух стран и народов".