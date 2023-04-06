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Саудовская Аравия намерена предоставить Пакистану кредит в $2 млрд

Саудовская Аравия намерена предоставить Пакистану кредит в $2 млрд Саудовская Аравия согласилась предоставить Пакистану финансирование на сумму в 2 млрд долларов, что может облегчить получение пакистанским правительством транша в 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).
Другие страны
6 апреля 2023 г. 15:29
Саудовская Аравия намерена предоставить Пакистану кредит в $2 млрд

Саудовская Аравия согласилась предоставить Пакистану финансирование на сумму в 2 млрд долларов, что может облегчить получение пакистанским правительством транша в 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета The Express Tribune.

Гарантии Эр-Рияда о предоставлении кредита способствуют снижению угрозы дефолта Пакистана в условиях глубокого экономического кризиса, а также послужат продолжению финансирования со стороны МВФ, цитирует издание чиновников Министерства финансов страны.

Условием для этого фонд назвал получение Исламабадом от стран-кредиторов 3 млрд долларов в виде новых кредитов или пролонгацию на такую же сумму уже полученных ранее с закончившимся сроком уплаты. Пакистан и Китай продолжают обсуждение вопроса о пролонгации кредита в размере 2 млрд долларов с истекшим сроком погашения 23 марта 2023 года.

Пакистанскому правительству также предстоит выполнить дополнительные условия МВФ: продолжить повышение процентной ставки в соответствии с ростом инфляции, ввести налог на эксплуатацию нефтяных скважин в стране, еще больше сократить импорт автомобильного топлива и поднять цены на него.

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Версия на английском языке Saudi Arabia commits financial support to help Pakistan secure IMF deal

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