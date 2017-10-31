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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия намерена начать промышленную добычу урана.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил глава Агентства по атомной энергии Саудовской Аравии Хашим бин Абдалла Ямани.

Этот шаг призван содействовать достижению самодостаточности в энергетической сфере.

Саудовская Аравия намерена развивать атомную энергетику с целью диверсификации отрасли. Также развиваются альтернативные источники энергии. Об этом говорится в инициированном принцем Мухаммадом бин Салманом плане "Саудовская Аравия-2030".

В 2018 году должен быть заключен договор о строительстве на территории королевства двух атомных реакторов. Среди партнеров называются США, Россия, Южная Корея, КНР, Франция и Япония.

Саудовская Аравия – второе арабское государство Персидского залива, сообщившее о планах развивать атомную энергетику. Первым об этом заявили Объединенные Арабские Эмираты.