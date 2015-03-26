​Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Саудовской Аварии начали кампанию на территории Йемена.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, об этом заявил журналистам в Вашингтоне посол королевства Адель аль-Джубей.

«Цель операции заключается в защите законного правительства», — заявил он.

Он отметил, что кампания в Йемене будет включать в себя нанесение авиаударов.

В боевой операции по защите официальной власти Йемена принимают участие войска еще девяти стран.

На территории Йемена в настоящее время действуют группировки шиитских повстанцев-хуситов.

Ранее сообщалось, что в городе Аден был разграблен президентский дворцовый комплекс. Местонахождение самого президента неизвестно. По последним данным, он покинул пределы страны на лодке.