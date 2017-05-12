Саудовская Аравия может инвестировать около $40 млрд в инфраструктуру США

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии намерен объявить о планах инвестировать около $40 млрд в инфраструктуру США.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, об инвестициях может быть объявлено в начале следующей недели, когда президент США Дональд Трамп совершит визит в королевство. Окончательное решение еще не принято и может быть отложено.

Ранее стало известно, что США Вашингтон ведут работу по подготовке контрактов на поставку Саудовской Аравии вооружений на десятки миллиардов долларов.