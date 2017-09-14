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    Саудовская Аравия изменила свое отношение к роли Асада в Сирии

    Асад будет играть важную роль в политическом будущем страны

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия приняла факт того, что сирийский президент Башар Асад будет играть важную роль в политическом будущем страны.

    Как передает Report, об этом рассказали «Известиям» высокопоставленные дипломатические источники в России.

    По информации, тема необходимости свержения Асада больше не поднимается на закрытых переговорах по урегулированию ситуации в Сирии.

    «Они понимают, что Башар Асад — это реальность, с которой придется иметь дело», — рассказал дипломат, добавив, что «нынешний расклад сил вынуждает саудовцев сменить риторику».

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