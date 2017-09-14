Саудовская Аравия изменила свое отношение к роли Асада в Сирии

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия приняла факт того, что сирийский президент Башар Асад будет играть важную роль в политическом будущем страны.

Как передает Report, об этом рассказали «Известиям» высокопоставленные дипломатические источники в России.

По информации, тема необходимости свержения Асада больше не поднимается на закрытых переговорах по урегулированию ситуации в Сирии.

«Они понимают, что Башар Асад — это реальность, с которой придется иметь дело», — рассказал дипломат, добавив, что «нынешний расклад сил вынуждает саудовцев сменить риторику».