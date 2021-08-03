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Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну

Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине.
Другие страны
3 августа 2021 г. 12:35
Саудовская Аравия изменила правила въезда в страну

Обладатели туристических виз, прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, теперь могут въезжать в Саудовскую Аравию без обязательного нахождения на карантине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Кроме того, разрешен въезд туристам, сделавшим прививку Sinopharm или Sinovac. Однако им придется получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, одобренных в Королевстве. Всем путешественникам также необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Уточняется, что срок прибывания в Саудрской Аравии по туристической визе (действительна в течение года) не должен превышать 90 дней. Консульский сбор за оформление документа составляет около 120 долларов.

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Версия на английском языке Saudi Arabia changes rules of entry for tourists

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