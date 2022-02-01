Саудовская Аравия инвестирует $6,4 млрд в технологии будущего

Саудовская Аравия инвестирует 6,4 млрд млрд долларов США в технологии будущего.

Саудовская Аравия инвестирует 6,4 млрд млрд долларов США в технологии будущего.

Как передает Report со ссылкой на информационный портал Al Watan, министр связи и информационных технологий страны Абдалла ас-Саваха сообщил об этом на открытии международной конференции LEAP в Эр-Рияде.

"В условиях жесткой региональной конкуренции королевство стремится к диверсификации экономики и вкладывает миллиарды в технологии будущего, - сказал он. - Общий объем капиталовложений достигает 6,4 млрд долларов США".

Нефтяной гигант Aramco планирует вложить 1 млрд долларов США в развитие стартапов по всему миру, а телекоммуникационная компания Saudi Telecom инвестирует такой же объем средств в инфраструктуру подводных кабелей и центров обработки данных с целью формирования хаба облачных и цифровых услуг.

По словам министра, реализуемый наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на побережье Красного моря проект футуристического мегаполиса NEOM предусматривает вложение 1 млрд млрд долларов США в метавселенную для обслуживания жителей и гостей города и платформу по защите персональных данных пользователей. Объявлено о партнерстве в технической сфере на 2 млрд млрд долларов США между Государственным инвестиционным фондом и дочерней компанией китайского гиганта в сфере онлайн-торговли Alibaba.

Саудовские власти намерены также направить 1,4 млрд млрд долларов США на поддержку предпринимательства и фондов, специализирующихся на цифровом контенте. Этот проект включает размещение стартапов в Эр-Рияде.

С 1 февраля в столице Саудовской Аравии под девизом "Взгляд в будущее" проходит трехдневная технологическая конференция LEAP с участием более 350 докладчиков из 40 стран мира. В рамках конференции проходит конкурс стартапов с призовым фондом в 1 млрд млрд долларов США.