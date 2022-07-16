О нас

Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве

Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве В ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер.
Другие страны
16 июля 2022 г. 03:49
Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве

В ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер.

Как передает Report, об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

"Министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соглашения заключены в сферах космоса, инвестиций, энергетики, коммуникаций и здравоохранения.

Напомним, что ранее президент США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı ilə ABŞ arasında 18 əməkdaşlıq sazişi və memorandum imzalanıb

Самое важное

Ильхам Алиев: Мы выполнили все, что обещали азербайджанскому народу
Ильхам Алиев: Мы выполнили все, что обещали азербайджанскому народу
15 июля 2022 г. 23:45
Ильхам Алиев: Предложения по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура на следующий год, вероятно, будут представлены мне в ближайшие месяцы
Ильхам Алиев: Предложения по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура на следующий год, вероятно, будут представлены мне в ближайшие месяцы
15 июля 2022 г. 21:38
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2022 г. 19:38
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
15 июля 2022 г. 18:26
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
15 июля 2022 г. 17:55
Ильхам Алиев: В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ
Ильхам Алиев: В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ
15 июля 2022 г. 17:44
Под председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
ФотоПод председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
15 июля 2022 г. 16:59
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Ильгар Мусаев назначен начальником Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
Ильгар Мусаев назначен начальником Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
15 июля 2022 г. 15:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi