Саудовская Аравия и США подписали 18 документов о сотрудничестве

В ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер.

В ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер.

Как передает Report , об этом сообщает саудовское госагентство SPA.

"Министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соглашения заключены в сферах космоса, инвестиций, энергетики, коммуникаций и здравоохранения.

Напомним, что ранее президент США встретился с наследным принцем Саудовской Аравии.