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    Саудовская Аравия и США намерены соблюдать мир в Йемене

    © Al Jazeera

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились о выполнении достигнутых в Швеции мирных соглашений по Йемену.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении посольство США в Эр-Рияде в Twitter.

    Напомним, что М.Помпео приехал в Саудовскую Аравию накануне вечером из Катара в рамках своего недельного турне по арабским странам.

    "Помпео и наследный принц договорились о необходимости соблюдать заключенное в Швеции мирное соглашение, продолжать усилия по снижению эскалации в Йемене, а также о необходимости всеобъемлющего политического решения йеменского кризиса", - отметило посольство США.

    Согласно информации, госсекретарь поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку политического процесса в Йемене под эгидой ООН.

    Ранее М.Помпео прервал свое турне по странам Ближнего Востока в связи со смертью одного из членов его семьи.

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