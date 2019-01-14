Саудовская Аравия и США намерены соблюдать мир в Йемене

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились о выполнении достигнутых в Швеции мирных соглашений по Йемену.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении посольство США в Эр-Рияде в Twitter.
Напомним, что М.Помпео приехал в Саудовскую Аравию накануне вечером из Катара в рамках своего недельного турне по арабским странам.
"Помпео и наследный принц договорились о необходимости соблюдать заключенное в Швеции мирное соглашение, продолжать усилия по снижению эскалации в Йемене, а также о необходимости всеобъемлющего политического решения йеменского кризиса", - отметило посольство США.
Согласно информации, госсекретарь поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку политического процесса в Йемене под эгидой ООН.
Ранее М.Помпео прервал свое турне по странам Ближнего Востока в связи со смертью одного из членов его семьи.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости