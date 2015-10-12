​Саудовская Аравия и Россия договорились сотрудничать по вопросу военной операции в Сирии

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Россия выразила готовность сотрудничать с Саудовской Аравией по вопросу операции в Сирии, чтобы у Эр-Риярда не было сомнений в целях российских ВКС в этой стране.

По сообщениям Report, заявление главы МИД России Сергея Лаврова передает РИА Новости.

Отмечается, что Саудовская Аравия поддержала это предложение.

"Тем более нас интересует сотрудничество в этом вопросе с такой важнейшей страной региона, как Саудовская Аравия. Сегодня президент России специально эту тему затронул, выступил за то, чтобы наше взаимодействие по этому конкретному направлению было максимально предметным, и соответствующие договоренности были достигнуты", — сказал Лавров.

По его словам, таким образом Россия подтвердила понимание озабоченности, которое испытывают в Саудовской Аравии.