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    WP: Саудовская Аравия и ОАЭ выделят фонду Иванки Трамп 100 млн долларов

    Формирующийся в данный момент фонд будет нацелен на облегчение доступа женщин на Ближнем Востоке к финансовой помощи и экономическим рынкам

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и ОАЭ выделят 100 млн долларов США фонду дочери президента США Иванки Трамп для женщин-предпринимателей и владелиц малого бизнеса, сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

    По словам Трамп, ее роль заключается в расширении возможностей женщин в США и других странах.

    Отмечается, что формирующийся в данный момент фонд будет нацелен на облегчение доступа женщин на Ближнем Востоке к финансовой помощи и экономическим рынкам.

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