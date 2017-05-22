WP: Саудовская Аравия и ОАЭ выделят фонду Иванки Трамп 100 млн долларов

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и ОАЭ выделят 100 млн долларов США фонду дочери президента США Иванки Трамп для женщин-предпринимателей и владелиц малого бизнеса, сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

По словам Трамп, ее роль заключается в расширении возможностей женщин в США и других странах.

Отмечается, что формирующийся в данный момент фонд будет нацелен на облегчение доступа женщин на Ближнем Востоке к финансовой помощи и экономическим рынкам.