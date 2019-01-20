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    Саудовская Аравия и ОАЭ создадут совместную криптовалюту

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создать совместную криптовалюту. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство WAM.

    По данным агентства, о данной инициативе было объявлено на прошедшем заседании исполкома координационного совета, который возглавляют наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и наследный принц ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

    Отмечается, что целью создания криптовалюты является облегчение платежей между двумя странами, развитие технологий, а также изучение влияния общей валюты на монетарную политику государств.

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