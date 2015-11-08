Саудовская Аравия и ОАЭ сократили число авиаударов в Сирии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В то время как США заявили об увеличении интенсивности военных действий против боевиков «ИГИЛ» в Сирии, арабские страны, входящие в коалицию, сокращают свое участие в кампании, пишет The New York Times.

Как отмечается, Саудовская Аравия и ОАЭ перебросили большую часть своих самолетов на борьбу с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене. Иордания также приняла решение направить свои самолеты в Йемен.

В сообщении говорится, что самолеты Бахрейна последний раз наносили удары по позициям боевиков в Сирии в феврале. Между тем ОАЭ последний раз совершали авиаудары по Сирии в марте, Иордания — в августе, Саудовская Аравия — в сентябре, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.