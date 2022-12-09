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Саудовская Аравия и КНР будут содействовать мирному характеру иранской ядерной программы

Саудовская Аравия и КНР будут содействовать мирному характеру иранской ядерной программы Саудовская Аравия и Китай намерены укреплять сотрудничество для обеспечения мирного характера иранской ядерной программы.
Другие страны
9 декабря 2022 г. 11:20
Саудовская Аравия и КНР будут содействовать мирному характеру иранской ядерной программы

Саудовская Аравия и Китай намерены укреплять сотрудничество для обеспечения мирного характера иранской ядерной программы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам визита в Эр-Рияд председателя КНР Си Цзиньпина.

Страны также призвали Иран сотрудничать с МАГАТЭ и соблюдать обязательства по гарантиям в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Отметим, что ранее МАГАТЭ сообщало о том, что Иран начал обогащение урана до 60% на ядерном объекте в Фордо. А президент Ирана Хасан Роухани в апреле 2021 года заявлял о том, что страна способна начать обогащение урана до 90%.

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Версия на английском языке Saudi Arabia, China to promote peaceful nature of Iran’s nuclear program

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