Саудовская Аравия и Израиль при содействии США ведут переговоры по налаживанию связей

Саудовская Аравия и Израиль при посредничестве США пытаются наладить отношения в сфере экономики и безопасности.

Саудовская Аравия и Израиль при посредничестве США пытаются наладить отношения в сфере экономики и безопасности.

Как передает Report, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что эти страны пытаются заключить соглашение, которое предоставит право самолетам, совершающим рейсы с территории Израиля, пролетать в воздушном пространстве Саудовской Аравии.

Также стороны рассматривают возможности достижения договоренностей об установлении окончательного контроля Эр-Рияда над Тираном и Санафиром. Эти необитаемые острова находятся в проливе Тиран между Саудовской Аравией и Египтом. Пролив имеет стратегическое значение, поскольку является выходом в Красное море из иорданского порта Акаба и порта Эйлат в Израиле.

По данным источников издания, израильские бизнесмены уже могут приезжать в Саудовскую Аравию. На этот шаг Эр-Рияд пошел в рамках углубления экономических связей между странами.