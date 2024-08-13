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Саудовская Аравия и Иордания закроют небо при эскалации между Ираном и Израилем

Саудовская Аравия и Иордания закроют небо при эскалации между Ираном и Израилем Иордания и Саудовская Аравия не позволят Ирану или Израилю использовать воздушное пространство двух королевств в случае эскалации.
Другие страны
13 августа 2024 г. 03:17
Саудовская Аравия и Иордания закроют небо при эскалации между Ираном и Израилем

Иордания и Саудовская Аравия не позволят Ирану или Израилю использовать воздушное пространство двух королевств в случае эскалации.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Минобороны США.

"Иордания и Саудовская Аравия проинформировали Пентагон о том, что они не позволят Ирану и Израилю использовать свое воздушное пространство", - отметил собеседник канала.

По его словам, в Аммане и Эр-Рияде также заявили о готовности сбить любой объект, который может войти в воздушное пространство двух стран.

Отметим, что очередной виток эскалации напряженности между Ираном и Израилем последовал за гибелью в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

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Версия на азербайджанском языке Ərəbistan və İordaniya İranla İsrail arasındakı gərginlik zamanı səmalarını bağlayacaq

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