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Саудовская Аравия хочет повысить безопасность судоходства в Персидском заливе

Саудовская Аравия хочет повысить безопасность судоходства в Персидском заливе Саудовская Аравия намерена совместно с Ираном усилить безопасность судоходства в Персидском заливе.
Другие страны
18 июня 2023 г. 09:00
Саудовская Аравия хочет повысить безопасность судоходства в Персидском заливе

Саудовская Аравия намерена совместно с Ираном усилить безопасность судоходства в Персидском заливе.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Я хотел бы отметить важность сотрудничества между двумя странами в области региональной безопасности, особенно безопасности морского судоходства. Важность сотрудничества между всеми странами региона заключается в том, чтобы он был свободен от оружия массового уничтожения", - заявил принц Фейсал.

Танкерный трафик через Ормузский пролив в устье Персидского залива, через который проходит пятая часть мировой нефти, стал центром противостояния между Ираном и США, которые в последние годы усилили свое военное присутствие в регионе.

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