Саудовская Аравия хочет повысить безопасность судоходства в Персидском заливе

Саудовская Аравия намерена совместно с Ираном усилить безопасность судоходства в Персидском заливе.
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"Я хотел бы отметить важность сотрудничества между двумя странами в области региональной безопасности, особенно безопасности морского судоходства. Важность сотрудничества между всеми странами региона заключается в том, чтобы он был свободен от оружия массового уничтожения", - заявил принц Фейсал.
Танкерный трафик через Ормузский пролив в устье Персидского залива, через который проходит пятая часть мировой нефти, стал центром противостояния между Ираном и США, которые в последние годы усилили свое военное присутствие в регионе.