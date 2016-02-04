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    ​Саудовская Аравия готова участвовать в наземной операции в Сирии

    Об этом заявил советник саудовского министра обороны бригадный генерал Ахмед Ассери

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готова послать войска для участия в наземной операции в Сирии, если ее начнет международная коалиция во главе с США.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник саудовского министра обороны бригадный генерал Ахмед Ассери.

    "Королевство готово участвовать в любой наземной операции, которую коалиция (против ИГИЛ) может согласовать для проведения в Сирии", — цитирует агентство Reuters заявление военного. 

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