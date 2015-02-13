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    Саудовская Аравия эвакуировала посольство в Сане

    Эр-Рияд объяснил это с ухудшением политической обстановки в стране

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия эвакуировала дипломатический персонал из Йемена вслед за западными странами, которые закрыли посольства и вывезли дипломатов после переворота, совершенного хуситами.

    Как передает Report, Эр-Рияд сообщил, что эвакуировал посольство в связи с резким ухудшением политической обстановки и дестабилизацией общей ситуации в Сане.

    Посольства в Йемене после шиитского переворота закрыли также США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.

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