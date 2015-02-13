Саудовская Аравия эвакуировала посольство в Сане

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия эвакуировала дипломатический персонал из Йемена вслед за западными странами, которые закрыли посольства и вывезли дипломатов после переворота, совершенного хуситами.

Как передает Report, Эр-Рияд сообщил, что эвакуировал посольство в связи с резким ухудшением политической обстановки и дестабилизацией общей ситуации в Сане.

Посольства в Йемене после шиитского переворота закрыли также США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.