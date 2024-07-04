Saudi Aramco снизила цены на нефть для Азии на август

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть для покупателей в Азии на август.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила отпускные цены на нефть для покупателей в Азии на август.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно информации, стоимость нефти марки Arab Light для азиатских покупателей снижена на 0,6 доллара за баррель. Так, цена оказалась на 1,8 доллара выше региональных бенчмарков Oman/Dubai.

При этом трейдеры, ожидали понижения стоимости саудовской нефти для Азии на 0,9 доллара за баррель, сообщает агентство.

В июне страны ОПЕК+ определили квоты на добычу нефти до конца 2025 года. Ряд стран, проводивших дополнительные сокращения добычи, приняли решение о частичном поэтапном восстановлении добычи нефти в рамках добровольных сокращений с октября 2024 года. Это решение привело к падению цены на нефть марки Brent до самой низкой отметки с февраля из-за опасений по поводу слабого роста спроса.

Позже представители Саудовской Аравии подчеркнули, что страны ОПЕК+ продолжат следить за условиями на рынке и могут отказаться от увеличения добычи. Цены на нефть впоследствии восстановились после периода спада.