О нас

Saudi Aramco продолжает перевозить нефть через Красное море

Saudi Aramco продолжает перевозить нефть через Красное море Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco продолжает перевозить нефть через Красное море, несмотря на продолжающиеся нападения хуситов на торговые суда.
Другие страны
26 января 2024 г. 14:50
Saudi Aramco продолжает перевозить нефть через Красное море

Саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco продолжает перевозить нефть через Красное море, несмотря на продолжающиеся нападения хуситов на торговые суда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководящий подразделениями компании по переработке, торговле и сбыту нефти Мохаммед Аль-Кахтани.

"Мы [Saudi Aramco] используем Красное море для перевозки грузов нефти и нефтепродуктов", - подтвердил он.

Представитель компании тем не менее признал, что ситуация в Красном море негативно сказалась на количестве готовых идти по этому маршруту судов и повысила стоимость страхования. "Это сказывается на стоимости этих перевозок. Они растут в результате происходящего. Но в целом это вполне преодолимо", - сказал он.

Географическое расположение Саудовской Аравии, омываемой водами Красного моря с запада и Персидского залива с востока, не позволило бы Saudi Aramco избежать использования этого маршрута даже с учетом опасной ситуации, отметило агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Saudi Aramco keeps sending oil through Houthi-menaced Red Sea

Другие новости из категории

CAGE: Закон об иммиграции вызвал кризис внутри правящей партии во Франции
CAGE: Закон об иммиграции вызвал кризис внутри правящей партии во Франции
26 января 2024 г. 15:24
СМИ: Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой
СМИ: Соглашение по финансированию помощи Украине в Сенате США под угрозой
26 января 2024 г. 15:17
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
26 января 2024 г. 15:15
Король Великобритании Карл III госпитализирован
Король Великобритании Карл III госпитализирован
26 января 2024 г. 15:00
США планируют внедрить ИИ в деятельность разведки
США планируют внедрить ИИ в деятельность разведки
26 января 2024 г. 14:50
СМИ: В ЕС готовы лишить Орбана права голоса за блокирование 50 млрд евро Украине
СМИ: В ЕС готовы лишить Орбана права голоса за блокирование 50 млрд евро Украине
26 января 2024 г. 14:20
Начата предварительная расшифровка черных ящиков разбившегося в России Ил-76
Начата предварительная расшифровка черных ящиков разбившегося в России Ил-76
26 января 2024 г. 14:05
ООН: Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке
ООН: Казнь заключенного в США азотом можно приравнять к пытке
26 января 2024 г. 13:52
CAGE: Прием палестинских детей – попытка Франции показать нейтральность в конфликте
CAGE: Прием палестинских детей – попытка Франции показать "нейтральность" в конфликте
26 января 2024 г. 13:11
Французский политик призвал уничтожить Евросоюз
Французский политик призвал "уничтожить" Евросоюз
26 января 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi