Saudi Aramco продала акции на $12 млрд за считаные часы

Саудовская госнефтекомпания Saudi Aramco провела размещение своих акций на рынке в рамках правительственного плана по привлечению средств для экономических реформ, которые были раскуплены в первые же часы торгов.

Саудовская госнефтекомпания Saudi Aramco провела размещение своих акций на рынке в рамках правительственного плана по привлечению средств для экономических реформ.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, акции были раскуплены в первые же часы торгов по верхней границе ценового коридора, позволив компании выручить $11,94 млрд.

Ранее сообщалось, что инвесторам было предложено 1,545 млрд акций в ценовом коридоре 26,7–29 саудовских риалов за штуку ($7,1–$7,73), что представляет собой долю 0,64% от всего акционерного капитала Saudi Aramco.

В настоящее время правительству страны напрямую принадлежит 82% компании, а государственному инвестфонду - еще 16%. Рыночная капитализация Saudi Aramco составляет около $1,8 трлн.

Вырученные от нового размещения акций средства правительство страны пустит на развитие технологий, в том числе на инвестиции в области искусственного интеллекта, развитие спорта, туризма и проект "города будущего" Неома, стоимость строительства которого составит $500 млрд.