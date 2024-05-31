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Saudi Aramco объявила о вторичном размещении акций

Saudi Aramco объявила о вторичном размещении акций Нефтяная компания Saudi Aramco объявила о вторичном размещении акций, которое начнется 2 июня.
Другие страны
31 мая 2024 г. 01:08
Saudi Aramco объявила о вторичном размещении акций

Нефтяная компания Saudi Aramco объявила о вторичном размещении акций, которое начнется 2 июня.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению, диапазон цены размещения акций составит от 26,7 до 29 саудовских риалов за акцию (около $7,1-7,7 за акцию). Всего компания планирует размещение 1,545 млрд. акций, или 0,64% от всех акций. Розничным инвесторам будут доступны 154,5 млн. акций.

Первичное размещение акций (IPO) Saudi Aramco в конце 2019 года стало крупнейшим в истории и составило почти 30 млрд. долларов. В настоящее время акции компании торгуются в районе 29 риалов (7,7 доллара) за штуку.

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