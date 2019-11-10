​Saudi Aramco объявит цену размещения акций в IPO 5 декабря

Сбор заявок инвесторов перед IPO нефтяной компании Saudi Aramco, которое может стать крупнейшим в мировой истории, пройдет с 17 ноября по 4 декабря 2019 года, цена размещения будет объявлена 5 декабря, говорится в проспекте эмиссии, опубликованном вечером в субботу.

Как передает Report, в документе отмечается, что окончательный объем размещения акций также станет известен 5 декабря.

Указывается, что правила листинга запрещают компании размещать дополнительные акции в течение шести месяцев после начала этого предложения. Кроме того, акционер компании, то есть государство, не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами, отмечается в документе.

Отмечается, что максимальная доля выкупа розничными инвесторами составит не более 0,5% акций, лимит для институциональных инвесторов будет определен "акционером и компанией".