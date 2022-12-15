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Saudi Aramco и TotalEnergies построят нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии

Saudi Aramco и TotalEnergies построят нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии Национальная нефтяная компания Saudi Aramco и французская TotalEnergies приняли окончательное инвестрешение по строительству нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 18:33
Saudi Aramco и TotalEnergies построят нефтехимический комплекс в Саудовской Аравии

Национальная нефтяная компания Saudi Aramco и французская TotalEnergies приняли окончательное инвестрешение по строительству нефтехимического комплекса в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении TotalEnergies.

Строительство завода начнется в первом квартале 2023 года, начать коммерческие операции планируется в 2027 году. Инвестиции в проект составят около $11 млрд, из которых $4 млрд вложат Aramco (62,5%) и TotalEnergies (37,5%).

Комплекс, интегрированный с действующий нефтеперерабатывающим заводом SATORP, будет способен выпускать 1,65 млн тонн этилена в год. Также планируется строительство установок по выпуску полиэтилена и ряда других производных.

В дальнейшем планируется создание поблизости от завода индустриальной зоны.

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