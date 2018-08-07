Saudi Arabian Airlines приостановит авиасообщение с Торонто

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines объявила о прекращении полётов из Торонто.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на её официальном аккаунте в "Твиттере".

"Объявляем о немедленной отмене бронирования на рейсы в Торонто и приостановке всех полётов из Торонто начиная с 13 августа", — говорится в сообщении.

Данное решение было принято на фоне разгоревшегося дипломатического конфликта между Саудовской Аравией и Канадой. МИД североамериканской страны выразил обеспокоенность задержанием гражданских активистов внутри королевства и потребовал их немедленного освобождения.

Ранее Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отозвало своего посла из Канады для консультаций, а канадского дипломата выдворило из страны.