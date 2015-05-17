Саркози выступает за создание нового Шенгенского соглашения

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Принципы функционирования единого европейского пространства должны быть пересмотрены "сверху донизу", и с этой целью странам Евросоюза необходимо разработать принципиально новое Шенгенское соглашение, которое бы заменило прежний договор. Такое мнение высказал в субботу бывший президент Франции Николя Саркози, ныне возглавляющий ведущую оппозиционную партию страны Союз в поддержку народного движения (СПНД), передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо изменить условия приема мигрантов и затем определить условия солидарности. Нам нужен "Шенген-2", - заявил французский политик на встрече со сторонниками своей партии на юге страны, передало агентство France-Presse.

Как отметил Саркози, Франция является "открытой с географической точки зрения страной". Однако, продолжил он, вопрос урегулирования миграционных потоков встает сейчас перед Парижем "в полный рост". "Разумеется, мы не оставим людей умирать у порога Франции, но одно дело - спасти кого- нибудь, и совершенно другое - создать систему, в которой мошенничество оказывается возведено в правило, а не остается исключением, и которая работает в ущерб трудящимся и выплачивающим налоги французам", - подчеркнул экс-глава республики.