​Саркози переименовал свою партию в "Республиканцы"

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Экс-президент Франции Николя Саркози изменил название своей партии с "Союза за народное движение" на "Республиканцы". Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

За ребрендинг в пятницу проголосовали 83% членов главной французской оппозиционной партии.

Решение политиков вызвало неоднозначную реакцию в стране. Критики утверждают, что весь французский народ - республиканцы.

Как ожидается, Саркози снова будет баллотироваться на президентских выборах в 2016 году.