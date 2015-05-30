 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Саркози переименовал свою партию в "Республиканцы"

    Ожидается, что Саркози снова будет баллотироваться на президентских выборах в 2016 году

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Экс-президент Франции Николя Саркози изменил название своей партии с "Союза за народное движение" на "Республиканцы". Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    За ребрендинг в пятницу проголосовали 83% членов главной французской оппозиционной партии.

    Решение политиков вызвало неоднозначную реакцию в стране. Критики утверждают, что весь французский народ - республиканцы.

    Как ожидается, Саркози снова будет баллотироваться на президентских выборах в 2016 году.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi