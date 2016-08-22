Саркози намерен участвовать в президентских выборах 2017 года

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Бывший президент Франции Николя Саркози готовится выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2017 году президентских выборах во Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), соответствующее заявление будет сделано по случаю выхода его книги "Все для Франции", которая станет своеобразной политической программой Саркози.

Книга появится на прилавках 24 августа.

"Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2017 году. Это мой долг", - приводит AFP выдержки из книги.