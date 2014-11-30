Саркози избран лидером крупнейшей оппозиционной партии Франции

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Экс-президент Франции Николя Саркози в субботу, спустя семь лет, вновь избран лидером крупнейшей правоцентристской партии страны "Союз за народное движение" (UMP).

По предварительным данным, свои голоса за Саркози отдали 64,5% сторонников "Союза за народное движение", принявших участие в голосовании, сообщила руководитель наблюдательного органа партии Анн Левад. Правом голоса обладали 268 тысяч человек, явка составила 58%.

Бывший министр сельского хозяйства, депутат Национального собрания Бруно Ле Мэр получил 29,5% голосов, другой представитель нижней палаты Эрве Маритон — 6%.

Саркози возглавлял UMP c ноября 2004 по май 2007 года и оставил руководство партией после избрания президентом Франции, однако фактически оставался ее лидером, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Не сумев переизбраться на должность главы государства в мае 2012 года, Саркози объявил об уходе из политики, однако спустя два с небольшим года он решил вернуться.