Саргсяна вызвали в Антикоррупционный комитет на допрос в качестве обвиняемого

Третьего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого.

Третьего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил в понедельник в Facebook.

Речь идет о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время давала взятки высокопоставленным чиновникам. Ранее Амбарцумян говорила, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она изменила показания.

Юрист пообещал позже представить подробности этого "правого позора".

Напомним, еще в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян на пресс-конференции в пятницу обвинила экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в получении взяток.