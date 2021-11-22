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Саргсяна вызвали в Антикоррупционный комитет на допрос в качестве обвиняемого

Саргсяна вызвали в Антикоррупционный комитет на допрос в качестве обвиняемого Третьего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 12:12
Саргсяна вызвали в Антикоррупционный комитет на допрос в качестве обвиняемого

Третьего президента Армении Сержа Саргсяна вызвали на допрос в Антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил в понедельник в Facebook.

Речь идет о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время давала взятки высокопоставленным чиновникам. Ранее Амбарцумян говорила, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она изменила показания.

Юрист пообещал позже представить подробности этого "правого позора".

Напомним, еще в ноябре 2018 года предприниматель Сильва Амбарцумян на пресс-конференции в пятницу обвинила экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в получении взяток.

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Версия на английском языке Armenia's ex-President Sargsyan summoned to Corruption Prevention Commission
Версия на азербайджанском языке Serj Sarqsyan Antikorrupsiya Komitəsinə çağırılıb

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