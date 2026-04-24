Сара Бриден: Фондовые рынки по всему миру переоценены и находятся под давлением

Банк Англии ожидает снижения фондовых рынков по всему миру, поскольку текущие цены на акции не в полной мере отражают многочисленные риски, с которыми сталкивается глобальная экономика.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден.

"Рисков сейчас очень много, однако цены на активы находятся на исторических максимумах", - сказала Бриден, предупредив, что в какой-то момент вероятна рыночная коррекция.

Бриден выразила опасение, что сложившаяся ситуация рискует привести к макроэкономическому шоку, потери доверия к сектору частного кредитования, коррекции переоцененных активов, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и другими рисковыми сегментами.

Бриден также заявила, что ее больше тревожит возможный кризис в секторе частного кредитования, а не классический банковский кредитный кризис.

"За последние 15–20 лет рынок частного кредитования вырос практически с нуля до $2,5 трлн. При этом он еще не проходил проверку на прочность в таких масштабах, с учетом уровня сложности и взаимосвязанности с остальной финансовой системой", - подчеркнула она.