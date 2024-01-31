Саперы уничтожили подозрительный предмет у посольства Израиля в Швеции

Саперы Национального взрывотехнического центра Швеции уничтожили неизвестный предмет, который был обнаружен на территории посольства Израиля в Стокгольме.

Саперы Национального взрывотехнического центра Швеции уничтожили неизвестный предмет, который был обнаружен на территории посольства Израиля в Стокгольме.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TV4 со ссылкой на заявление представителя местной полиции Ребекки Ландберг.

"Специалисты центра уничтожили предмет. Начато предварительное следствие по делу о крупном общественно опасном разрушении и грубых незаконных угрозах", - сообщила она.

В свою очередь посол Израиля в стране Зив Нево Кульман заявил, что дипломатическое представительство подверглось нападению.

"Сегодня израильское посольство в Стокгольме и его сотрудники подверглись нападению. Мы благодарим шведские власти за их оперативные действия. Террор нас не запугает", - написал он в соцсети "Х".