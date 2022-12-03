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Санна Марин: Европа "недостаточно сильна" для противостояния в одиночку вторжению России в Украину

Санна Марин: Европа "недостаточно сильна" для противостояния в одиночку вторжению России в Украину Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа «недостаточно сильна», чтобы противостоять вторжению России в Украину в одиночку, и ей пришлось полагаться на поддержку США.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 10:21
Санна Марин: Европа недостаточно сильна для противостояния в одиночку вторжению России в Украину

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа "недостаточно сильна", чтобы противостоять вторжению России в Украину в одиночку, и ей пришлось полагаться на поддержку США.

Как передает Report со ссылкой на ББС, во время визита в Австралию она заявила, что обороноспособность Европы должна быть усилена.

"Должна быть с вами предельно честной, сейчас Европа недостаточно сильна", — сказала она. "У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов".

США, безусловно, являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.

Выступая в пятницу в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, С.Марин сказала: "Соединенные Штаты предоставили много оружия, большую финансовую помощь, большую гуманитарную помощь Украине, а Европа еще недостаточно сильна".

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