Санна Марин: Европа "недостаточно сильна" для противостояния в одиночку вторжению России в Украину

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа «недостаточно сильна», чтобы противостоять вторжению России в Украину в одиночку, и ей пришлось полагаться на поддержку США.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Европа "недостаточно сильна", чтобы противостоять вторжению России в Украину в одиночку, и ей пришлось полагаться на поддержку США.

Как передает Report со ссылкой на ББС, во время визита в Австралию она заявила, что обороноспособность Европы должна быть усилена.

"Должна быть с вами предельно честной, сейчас Европа недостаточно сильна", — сказала она. "У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов".

США, безусловно, являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.

Выступая в пятницу в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, С.Марин сказала: "Соединенные Штаты предоставили много оружия, большую финансовую помощь, большую гуманитарную помощь Украине, а Европа еще недостаточно сильна".