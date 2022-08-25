Санкции в отношении России практически остановили морской экспорт угля

Европейские санкции в отношении России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

Европейские санкции в отношении России практически остановили морской экспорт угля из этой страны.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля АО "Суэк" с середины августа не может отгружать продукцию. Кроме того, на рынке страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, а введенные санкции затрудняют поиск страховщиков для судовладельцев.