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Санкции США в отношении Венесуэлы возобновятся 18 апреля

Санкции США в отношении Венесуэлы возобновятся 18 апреля Санкции США в отношении Венесуэлы, направленные против ее нефтяного, газового и золотодобывающего секторов, возобновятся 18 апреля.
Другие страны
30 января 2024 г. 19:37
Санкции США в отношении Венесуэлы возобновятся 18 апреля

Санкции США в отношении Венесуэлы, направленные против ее нефтяного, газового и золотодобывающего секторов, возобновятся 18 апреля.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.

Согласно информации, генеральная лицензия, выданная США и разрешающая транзакции в нефтегазовой отрасли Венесуэлы, не будет продлена после истечения срока ее действия 18 апреля 2024 года.

Кроме того, Соединенные Штаты отзывают генеральную лицензию, которая ранее разрешала операции с венесуэльской государственной золотодобывающей компанией Minerven.

У граждан США будет четырнадцать дней для прекращения любых транзакций, которые ранее были разрешены в рамках этой лицензии.

В заявлении подчеркивается, что данное решение о восстановлении санкций является ответом на невыполнение руководством Венесуэлы договоренностей с оппозицией.

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Версия на английском языке US to restore sanctions against Venezuela from April 18
Версия на азербайджанском языке ABŞ aprelin 18-dən Venesuelaya qarşı sanksiyaları bərpa edəcək

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