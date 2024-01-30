Санкции США в отношении Венесуэлы возобновятся 18 апреля

Санкции США в отношении Венесуэлы, направленные против ее нефтяного, газового и золотодобывающего секторов, возобновятся 18 апреля.

Санкции США в отношении Венесуэлы, направленные против ее нефтяного, газового и золотодобывающего секторов, возобновятся 18 апреля.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.

Согласно информации, генеральная лицензия, выданная США и разрешающая транзакции в нефтегазовой отрасли Венесуэлы, не будет продлена после истечения срока ее действия 18 апреля 2024 года.

Кроме того, Соединенные Штаты отзывают генеральную лицензию, которая ранее разрешала операции с венесуэльской государственной золотодобывающей компанией Minerven.

У граждан США будет четырнадцать дней для прекращения любых транзакций, которые ранее были разрешены в рамках этой лицензии.

В заявлении подчеркивается, что данное решение о восстановлении санкций является ответом на невыполнение руководством Венесуэлы договоренностей с оппозицией.