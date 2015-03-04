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    ​Санкции США против России продляются еще на год

    Об этом заявил президент США Барак Обама

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что санкции в отношении России продлятся еще на год.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    "Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации, введенный указом 13660", — сказал Обама.

    Ранее сообщалось, что 3 марта Обама провел видеоконференцию с Франсуа Олландом, Ангелой Меркель, Маттео Ренци и Дэвидом Кэмероном по украино-российскому вопросу и ситуации в Ливии.

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