​Санкции США против России продляются еще на год

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что санкции в отношении России продлятся еще на год.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации, введенный указом 13660", — сказал Обама.

Ранее сообщалось, что 3 марта Обама провел видеоконференцию с Франсуа Олландом, Ангелой Меркель, Маттео Ренци и Дэвидом Кэмероном по украино-российскому вопросу и ситуации в Ливии.