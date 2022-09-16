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Санкции мешают России производить современное оружие

Санкции мешают России производить современное оружие Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 18:10
Санкции мешают России производить современное оружие

Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО.

"Им (российским заводам – ред.) все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет", - заявил Бауэр.

По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.

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