Санкции мешают России производить современное оружие

Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине.

Западные санкции начинают подрывать способность России производить современное вооружение для войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО.

"Им (российским заводам – ред.) все больше и больше мешают санкции, потому что некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Так, существенно сократился выпуск крылатых ракет", - заявил Бауэр.

По его словам, несмотря на дефицит ряда комплектующих, российская промышленность все еще может производить много боеприпасов.