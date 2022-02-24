Санкции ЕС против России из-за Украины официально одобрят 25 февраля

Евросоюз официально одобрит в пятницу новые санкции против России из-за начала специальной военной операции РФ в Украине.

Евросоюз официально одобрит в пятницу новые санкции против России из-за начала специальной военной операции РФ в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В настоящий момент технические группы завершают тексты [по санкциям], этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД одобрит [санкции] официально, они будут приведены в действие, - отметил Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Oras. - [Санкции] затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения". "Мы будем говорить с Японией, с Индией, со всеми странами, с которыми мы можем вместе противостоять, чтобы остановить эту агрессию", - уточнил глава дипломатии ЕС.

"Можем сказать, что это не наша война, но это наша безопасность, - сказал он. - У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике". "Атака такого масштаба готовилась в течение месяцев или годов, - утверждал Боррель. - У нас снова будет напряженная ситуация на наших границах".